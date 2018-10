Irlanda ha votato: abolito il reato di blasfemia

Il Paese è stato chiamato a esprimersi sull'abolizione della legge che punisce la blasfemia come un reato. Il 71 per cento sono stati favorevoli a cambiare la parte della Costituzione scritta nel 1937 che all’articolo 40 diceva: «La pubblicazione o l’espressione di opere o di parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato punito dalla legge». Una persona che commetteva questo reato rischiava di multa massima di 25mila euro.

L’ultima condanna per blasfemia che si ricordi in Irlanda risale al 1855, quando la Repubblica non esisteva e l'isola faceva parte della Gran Bretagna. Il tema è però tornato al centro del dibattito 3 anni fa, quando la polizia locale ha aperto un fascicolo sull’attore comico Stephen Fry che in televisione ha definito Dio come "capriccioso" e "cattivo".