Gran Bretagna, impresa di pulizie fornisce donne delle pulizie che lavorano nude

"Ho iniziato con una normale impresa di pulizie, ma un giorno ho ricevuto la chiamata da un naturista. E così ho pensato di lanciarmi in questa avventura e offrire servizi naturisti con personale di pulizia rigorosamente nudo", ha spiegato la Smith.

Inizialmente l'azienda ha fatto difficoltà a reperire una quantità sufficiente di dipendenti per avviare l'attività, disposte a lavorare senza vestiti.

"All'inizio è stato molto difficile trovare il personale e farci pubblicità, perché la maggior parte dei siti web bloccava qualsiasi contenuto con immagini esplicite. Adesso invece abbiamo così tanti candidati che non dobbiamo più fare pubblicizzarci".

L'imprenditrice ha spiegato che la sua impresa fornisce addetti alle pulizie a domicilio, a casa o in ufficio, che svolgono il loro lavoro completamente nudi e non di natura sessuale. Lo scopo è solo quello di dimostrare che il naturismo, nonostante i molti equivoci, è del tutto naturale.

Il prezzo di una donna delle pulizie nuda è superiore a quello di una collega vestita: 45 sterline contro 25. Il cliente, all'atto di prenotare il servizio, ha la possibilità di scegliere le "caratteristiche" dell'operatore, come sesso (sono disponibili anche gli uomini), età, corporatura, le dimensioni del seno.

La Smith ha spiegato che i servizi della sua azienda sono richiesti indistintamente sia da uomini che da donne tra i 30 e i 60 anni. Ella afferma che i suoi clienti sono sempre molto soddisfatti del servizio e che i reclami che ha ricevuto si verificano principalmente quando la persona che pulisce non riesce a raggiungere la destinazione.

"Ai nostri clienti spieghiamo che non siamo un'agenzia di modelle, quindi non possiamo garantire di soddisfare tutte le loro richieste. Tuttavia, permettiamo loro di scegliere la persona con la quale si sentiranno più a proprio agio mentre lavora nuda", ha spiegato l'imprenditrice.

Per capire meglio questo tipo di lavoro, dal punto di vista di una dipendente, Sputnik ha incontrato Agnieszka, una ragazza polacca di 35 anni, che da meno di un anno lavora per Naturist Cleaners.

Perché hai deciso di lavorare a Naturist Cleaners?

"Avevo bisogno di guadagnare un extra con un lavoro da fare nei fine settimana. Ho visto l'annuncio di questa azienda e ho accettato perché posso scegliere io i giorni in cui lavorare. Adesso è quasi un anno che lavoro con loro."

Com'è stato il tuo primo giorno di lavoro?

"Se non si è abituati al naturismo, all'inizio spogliarsi è terribile. Sono stata in diverse spiagge per nudisti, quindi spogliarmi e fare le pulizie nuda non è stato un grosso problema per me. Inoltre, ci fai l'abitudine. È un lavoro abbastanza facile, con orari flessibili e buoni guadagni. Ho sempre incontrato buoni clienti che si divertono a parlare con me e guardarmi mentre faccio le pulizie nuda, anche se non sono più una ventenne."

Chi sono i tuoi clienti e che tipo di pulizie svolgi?

"I miei clienti sono principalmente uomini dai 40 ai 50 anni. A volte coppie. Il mio lavoro consiste nello spazzare il pavimento, passare l'aspirapolvere, lavare e qualche volta stirare."

Anche i tuoi clienti sono nudi?

"Sì, la maggior parte delle volte anche i clienti sono nudi. Spesso sono timidi e preferiscono rimanere vestiti."

Ti sei mai trovata in situazioni pericolose durante il lavoro?

"No, mai. Una volta addirittura un cliente mi ha chiamata per fare le pulizie il giorno del suo compleanno. Laura mi ha chiesto di portare una torta e cantare ‘tanti auguri a te' nuda. Il cliente era sorpreso ma felice."

Guadagni molto con questo lavoro?

"Non molto, ma è comunque utile ad aumentare le entrate mensili."