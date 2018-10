Ragazza colombiana diventa una pornostar dopo 8 anni in convento

Yudi Pineda da Ituango è entrata in convento a soli dieci anni e ve ne ha passati altri otto ma poi ha deciso di dedicarsi al porno.

Yudi Pineda si è ritirata in convento quando aveva solo 10 anni. Un giorno alla scuola dove studiava sono venute delle monache, è la piccola ha deciso di diventare una di loro.

In convento, dice Yudi, si sentiva felice, ma poi si è innamorata del suo insegnante di religione ed ha deciso di abbandonare la vita da monaca.

La ragazza si è trasferita a Medellin dove lavorava in una filiale di Nestlé, ma poi ha incontrato Juan Bustos che ricercava ragazze per un servizio webcam per adulti. Ora Yudi confessa ai media che il suo parroco ha cercato di dissuaderla. Ma Yudi è andata ai casting, e poco dopo sono iniziate ad arrivare le proposte.

"Prima mi sentivo male, dice la ragazza, ma ora sto bene. Sto bene anche alla chiesa, non manco mai alle preghiere di venerdì, alle riunioni del sabato o alle messe domenicali".