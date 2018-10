Mercurio è il pianeta più misterioso del sistema solare

La struttura anomala di questo corpo celeste ha dato origine a molte ipotesi sull'origine. I ghiacciai presumibilmente nascosti nei crateri nelle zone non illuminate dal Sole alimentano le aspettative di trovare tracce di vita.

Le discussioni degli astronomi su Mercurio si sono a lungo concentrate sul "rettangolo nero" di un'immagine ripresa dalla NASA nel 2012.

Rettangolo nero su Mercurio

L'immagine è stata trasmessa sulla Terra dalla sonda MESSENGER, che per un anno è stata nell'orbita di Mercurio. Qualcuno crede che sia una "porta degli alieni" creata da una civiltà extraterrestre per nascondere le navi spaziali, mentre altri sono convinti che il rettangolo porti all'interno del pianeta e sia la chiave per risolvere tutti i segreti di Mercurio.