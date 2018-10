In Germania ritenuta "inadatta" la maggior parte dei mezzi militari

Il sottosegretario di Stato presso il ministero della Difesa tedesco Peter Tauber ha dichiarato che solo un terzo dei mezzi militari entrati in servizio nel 2017 può considerarsi idoneo.

Lo riferisce il giornale tedesco Stuttgarter Nachrichten.

Dei 97 mezzi da combattimento consegnati, solo 38 possono essere utilizzati, ovvero circa il 37% del totale. Ma i militari tedeschi intendono migliorare questo indicatore fino al 70%.

Il dicastero militare è preoccupato soprattutto dalle condizioni del mezzo di fanteria Puma: su 71 unità che sono entrate in servizio, solo 27 sono pronte per la battaglia. Inoltre il ministero della Difesa è insoddisfatto dell'aereo da trasporto militare Airbus A400M, solo 4 velivoli su 8 sono operativi. In aggiunta tra i 4 caccia "Eurofighter" ricevuti dalle forze armate solo 1 è tecnicamente idoneo.

Secondo i giornalisti tedeschi, i problemi sono dovuti al crescente coinvolgimento della Germania nelle operazioni militari della NATO: la Bundeswehr partecipa a 15 missioni del blocco militare occidentale.