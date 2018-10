Battuta razzista di Hillary Clinton (VIDEO): èlite liberale e progressista perdonerà?

"Affermando che tutti i politici afroamericani si assomigliano a vicenda, H. Clinton si è concessa un'espressione molto più razzista dell'osservazione innocente di Megyn Kelly, ma non è esplosa la rabbia su Hillary: è una delle favorite dell'élite liberale, le perdoneranno tutto. Ipocrisia," — il tweet del senatore Pushkov.

Заявив, что все политики-афроамериканцы «похожи один на другого», Х. Клинтон позволила себе куда более расистскую шуточку, чем невинное замечание, сделанное Мегин Келли. Но насчёт Хиллари истерики не будет: она любимица либеральной элиты, ей все простят. Безграничное лицемерие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 октября 2018 г.

​Secondo il giornale Express, la Clinton ha fatto questa battuta scandalosa durante un'intervista a New York. Durante la conversazione, la giornalista Kara Swisher ha confuso i politici afroamericani Cory Booker ed Eric Holder. La Clinton ha corretto la Swisher aggiungendo ironicamente: "Capisco, sembrano tutti uguali" ("They All Look Alike").

La giornalista ha dissentito con la rappresentante democratica.