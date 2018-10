Sputnik entra nella top-ten dei siti di notizie più letti in Turchia

Emerge dai dati della società internazionale Gemius, impegnata nel rilevamento, analisi e statistica del comportamento degli utenti sul web.

Sputnik Türkiye si è classificata al nono posto per numero di visitatori da dispositivi mobili e computer tra i media di notizie turchi, sorpassando pubblicazioni così importanti a livello nazionale come l'agenzia di stampa İhlas, i portali di notizie Ahaber, TGRT Haber, i giornali Akşam, Star, Takvim, Dünya, Türkiyegazetesi ed il portale economico Bloomberg HT. Inoltre, in termini di numero di visitatori da dispositivi mobili, Sputnik Türkiye ha superato il quotidiano Cumhuriyet, uno dei più longevi e influenti giornali del Paese. Allo stesso tempo altri media stranieri non sono riusciti ad essere classificati.

"Il settore dei media in Turchia si sta sviluppando in modo molto dinamico ed è caratterizzato da un elevato livello di concorrenza, tuttavia siamo riusciti ad ottenere molto, il successo di Sputnik si basa sulla velocità della pubblicazione delle notizie, sull'affidabilità e sulla varietà. Ci differenziamo dalle altre risorse multimediali turche per i contenuti: infografiche completamente originali, pagine interattive, video. Seguiamo sia l'attualità interna che estera, evitando titoli e luoghi comuni che annoiano i lettori turchi", — ha detto il capo redattore dell'edizione turca di Sputnik Mahir Boztepe.

Nell'ottobre 2018 il programma "Ascolta questo" dell'autore e conduttore Javuz Oghan trasmesso su radio Sputnik è stato riconosciuto come il "miglior programma radiofonico dell'anno" alla terza cerimonia di premiazione annuale del giornalismo televisivo, radiofonico e web "Emre Madran". L'ex stella di CNN TÜRK Ahu Ozjurt dal 1 ° ottobre conduce un nuovo programma di informazione e analisi sull'edizione turca di Sputnik "Quadro completo". Più di 520mila utenti sono i follower dell'account su Twitter di Sputnik Türkiye.

La valutazione mostra i dati sul numero dei visitatori internet dei media turchi di età superiore a 12 anni dal 1° agosto al 31 agosto 2018. La rilevazione include i dati su 119 siti di media turchi.