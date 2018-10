Ambasciatore iraniano convocato al ministero degli Esteri danese

Il ministero degli Esteri danese ha convocato l'ambasciatore iraniano a Copenaghen per condannare fermamente le attività illegali dei servizi segreti di Teheran nel Paese.

"Come affermato oggi dal direttore del servizio di sicurezza danese (PET), l'intelligence ritiene che i servizi segreti iraniani erano pronti a compiere un omicidio in Danimarca. E' assolutamente inaccettabile", si afferma in una nota del ministero degli Esteri.

Il giornale Local aveva riferito che un cittadino norvegese di origine iraniana era stato arrestato il 21 ottobre a Göteborg con l'accusa di pianificazione d'omicidio.

L'obiettivo dell'attacco era il leader del ramo danese del "Movimento arabo per la liberazione di Ahwaz" (ASMLA), un gruppo che sostiene la creazione di uno Stato arabo indipendente nella provincia iraniana del Khuzestan. Teheran ha aggiunto l'ASMLA nell'elenco delle organizzazioni terroristiche.