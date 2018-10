La NATO spiega sua strategia di risposta alla Russia nella regione artica

"Abbiamo notato la crescita della presenza militare russa nell'Artico. Ma la NATO non pianifica esattamente una risposta del tipo nave per nave, aereo per aereo, sottomarino per sottomarino, non ripeterà quello che fa la Russia. Ma naturalmente uno dei motivi per cui rafforziamo la nostra difesa collettiva e la nostra presenza nel nord è ciò che abbiamo visto dalla parte russa", ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa in Norvegia.

"Questo riguarda soprattutto la difesa delle comunicazioni sottomarine nell'Atlantico settentrionale, che collegano l'Europa e l'America. Effettuiamo esercitazioni anti-sottomarini, alcuni alleati investono nell'aviazione contro i sottomarini", ha affermato.

"Ovvero rispondiamo senza ripetere esattamente ciò che fa la Federazione Russa e lavoriamo inoltre per ridurre le tensioni in questa regione", ha detto Stoltenberg.