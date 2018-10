Polizia israeliana reprime proteste della comunità drusa nelle Alture del Golan

I dimostranti, che riconoscono la sovranità della Siria e non riconoscono il controllo israeliano sulle Alture del Golan, si opponevano alle elezioni locali, che per la prima volta dall'inizio dell'occupazione si sono svolte in diversi villaggi drusi, compreso il centro più grande di Majdal Shams.

"Nel villaggio di Majdal Shams sulle Alture del Golan, centinaia di persone si sono radunate nei pressi dei seggi elettorali nel tentativo di ostacolare le elezioni locali. In risposta al disturbo dell'ordine pubblico, la polizia ha disperso la folla", ha dichiarato la polizia, aggiungendo che per contrastare le rivolte sono state utilizzate attrezzature speciali.