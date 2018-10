Governo spagnolo contrario alla sepoltura di Franco nella cattedrale dell'Almudena

La cattedrale dell'Almudena è stata scelta dai suoi parenti come luogo per porre la nuova tomba di Franco.

La vice premier Carmen Calvo, dopo un incontro con il segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha affermato oggi che, in base all'accordo esistente tra il governo e la chiesa per il trasferimento dei resti di Franco, "è ovvio che il luogo non può essere all'interno dell'Almudena".

La Calvo ha osservato che il governo è impegnato a garantire che Franco non venga glorificato in nessuna parte della Spagna, quindi le sue spoglie devono essere nuovamente seppellite "in un luogo degno, ma non in un luogo dove possa diventare oggetto di culto di qualsiasi tipo".