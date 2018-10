Servizio Federale Consumatori russo avverte della minaccia di antrace in Ucraina

Rospotrebnadzor (Servizio Federale Consumatori) chiede ai cittadini russi di prendere in considerazione le informazioni sulla possibile minaccia di antrace durante la pianificazione dei viaggi in Ucraina, come risulta dal messaggio pubblicato sul sito web del dipartimento.

Il dipartimento alla fine del mese di ottobre è venuta a conoscenza del caso di una mucca infetta da antrace in un villaggio regione di Odessa. Non ci sono casi tra i residenti. Alla fine di settembre, un focolaio di antrace è stato registrato nella stessa zona, dove cinque persone sono state infettate da una mucca. L'Ufficio informa che al momento non vi è alcuna connessione tra questi casi.

"Rospotrebnadzor chiede di considerare queste informazioni nella pianificazione di viaggi", si legge nella nota.

L'antrace è una malattia infettiva acuta, che in caso di mancata assistenza medica tempestiva può essere fatale. Viene trasmessa agli esseri umani attraverso la carne degli animali infetti e i prodotti della loro lavorazione: pelli, pelle e così via. L'infezione non si trasmette da persona a persona.