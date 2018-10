I militari russi aiuteranno i profughi palestinesi a ritornare nel Sud della Siria

Mentre i militari si occupano del rilevamento e la neutralizzazione di eventuali ordigni esplosivi nella zona, il governo e l'amministrazione locale sono impegnati nella ricostruzione delle infrastrutture e degli edifici, e del ripristino delle linee elettrica, idrica e telefonica.

Il campo profughi palestinese di Dera'a, la cui popolazione prima della guerra era di 5916 persone, è stato creato nel 1950, in seguito all'arrivo dei profughi che lasciavano la Palestina a causa delle arabo-israeliane. Molti palestinesi e i loro discendenti (almeno il 30%) vivono ancora nei campi profughi. In Siria esistono 13 campi per i rifugiati palestinesi delle dimensioni di piccole città. Prima della guerra i palestinesi in Siria erano oltre 600.000, ovvero il 3% della popolazione siriana.

I palestinesi che vivono in Siria, sebbene non abbiano la cittadinanza siriana, godono praticamente degli stessi diritti e hanno gli stessi doveri dei siriani. Essi ricevono gratuitamente l'istruzione secondaria nelle scuole pubbliche siriane. Godono del diritto di accedere all'università e ricevere le borse di studio statali come i cittadini siriani. Come i cittadini siriani, inoltre, gli uomini sono tenuti a prestare servizio nell'esercito.