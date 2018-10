"Basi militari USA all'estero vulnerabili ai missili russi" - The National Interest

Ne parla la rivista americana The National Interest riferendosi ad un'analisi del Centro per la valutazione delle allocazioni strategiche e di bilancio degli Stati Uniti.

Il Centro elenca tra le minacce i complessi missilistici mobili Iskander, così come i missili ipersonici Kinzhal.

Gli autori dello studio non sono sicuri che l'agenzia per la difesa missilistica degli Stati Uniti disponga dell'esperienza e di finanziamenti sufficienti per sviluppare un sistema di difesa delle infrastrutture critiche negli Stati Uniti e all'estero contro lanciarazzi multipli.