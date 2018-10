Due modelli Lada sono tra le macchine più vendute in Europa

Secondo l'agenzia di consulenza Focus2move, nei primi nove mesi del 2018 in Europa sono state vendute 82 794 Vesta, il 46,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato ha sollevato il modello dal 71 al 49esimo posto della classifica, accanto alla Hyundai i20 e BMW Serie 5 (82 610).

Gli indicatori della Lada Granta parlano di 74 463 veicoli realizzati, è al 55esimo posto, uno in più rispetto allo scorso anno in questa classifica. I vicini nell'elenco sono Volkswagen Up e Volkswagen Touran.