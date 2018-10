Il candidato all'opposizione alla Presidenza della Georgia è fiducioso nella sua vittoria

"Non ci sarà nessuna sconfitta. Lottiamo per il nostro futuro europeo, per la democrazia e lo sviluppo del paese", ha detto Vashadze ai giornalisti dopo aver votato in un seggio nella città di Kutaisi.

Domenica in Georgia, si svolgono le elezioni presidenziali, il presidente viene eletto per un periodo di sei anni. Sono le ultime elezioni con voto diretto, nel 2023 il capo dello stato non lo sceglierà il popolo, ma 300 delegati. In corsa c'erano 25 candidati, tra cui due principali: il ministro degli esteri, candidato indipendente e favorito del partito di governo "sogno georgiano" Salome Zurabishvili, e il candidato dell'opposizione unita "L'unione fa la forza", l'ex collaboratore dell'ex presidente Mikhail Saakashvili, Grigol Vashadze.