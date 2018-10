Il Cremlino risponde alla deputata ucraina sui depositi di armi

In precedenza, in onda su uno dei canali ucraini, ha invitato a far brillare i depositi della Russia, come rappresaglia al "sabotaggio dei soldati ucraini". Sherin ha definito la situazione dei depositi regolari in Ucraina "affare losco" e ha suggerito che questo accade a causa della corruzione.

"Se qualcosa di brutto accade e viene scoperto nel mondo, dai la colpa alla Russia. Poi i politici ucraini fanno una dichiarazione e usano i soldi per far fronte alle conseguenze. Il metodo di lavoro è unico", ha detto il portavoce a RT. Secondo Sherin, la replica della deputata contiene in sé un incitamento paragonabile a quello per far saltare il ponte di Crimea.

"Credo che questo richieda un'indagine approfondita da parte dei nostri organi investigativi" ha aggiunto il deputato.

In Ucraina sono andati a fuoco depositi di munizioni. L'ultimo incidente è avvenuto nel mese di ottobre in un magazzino militare nella regione di Chernihiv.