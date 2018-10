L'unica isola in Siria si prepara a ricevere turisti stranieri

L'isola ha una superficie di circa sei chilometri quadrati e ora conta circa cinque mila abitanti, che si occupano principalmente di pesca e della costruzione di barche, ha una ricca storia e attrazioni che attirano turisti non solo provenienti dalla Siria.

"Viviamo a Homs. Molte volte siamo andati da Tartus, ma non sono mai riuscito a raggiungere l'isola di Arvad. Qui è molto interessante. Ci sono molti luoghi storici in Siria. Arvad certamente merita particolare attenzione da parte dei turisti", ha detto ai giornalisti il turista Bahjet Sannun.

La città sull'isola è stata fondata dai Fenici intorno al secondo millennio, è stata un avamposto per coloro che hanno occupato questo territorio. Era sotto il controllo degli Egiziani, Romani, Bizantini e Crociati, poi alla fine delle crociate è stata presa dai musulmani.

Recentemente c'è stata una pulizia generale, ora l'amministrazione afferma che è in attesa di turisti stranieri, in particolare, dal Libano e Cipro.

"Guardate! Questa costruzione di migliaia di anni, come è stata conservata! Volevamo riaprirla per i visitatori, ma per motivi di conservazione poi abbiamo abbandonato questa idea. Vi posso dire molto sul ponte e sulla fortezza", ha detto il sindaco della città Ali Nizhim.