Secondo i cambiamenti nella dichiarazione per l'anno corrente, Poroshenko ha ottenuto 28,8 milioni di grivne (un milione di dollari) come entrate per l'espropriazione di titoli e diritti sociali, ma anche di altri sei milioni di grivne (211 mila dollari) per dividendi da fondi di investimento Prime Capital Assets.

In questo modo, il reddito del presidente per l'anno corrente è pari a 125,3 milioni di grivne (4,4 milioni di dollari).