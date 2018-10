Alle Hawaii hanno trovato polpi assassini delle dimensioni di un pisello

Li hanno messi in un contenitore con l'acqua e poi rilasciati nell'oceano in un luogo sicuro. I biologi si sono imbattuti di nuovo in uno dei polpi mentre ha attaccato e ucciso un granchio. La storia pubblicata sui social media, è stata accompagnata da un commento scherzoso: "forse non sono così carini?".

© Foto : Ashley Pugh/National Park Service Il polpe assassino trovato

Secondo l'ipotesi degli studiosi, sono cuccioli del grande polipo blu, che in età adulta pesa fino a quattro chili. Questo tipo di cefalopodi si nutre di granchi.