"Ho avuto un grande incontro con Vladimir Putin. Abbiamo parlato di tutto", ha detto Trump in un discorso in Illinois, commentando il vertice di Helsinki.

Egli ha osservato che alcuni lo criticano per il fatto che è stato troppo "gentile" rispetto al leader russo.

"Se fossi andato da Putin come a un incontro di boxe, avrebbero detto "è stato troppo duro, è terribile". In altre parole, non c'è differenza", ha aggiunto.