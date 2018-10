USA: appaiono borse “infernali” sulle spiagge

Gli insoliti "sacchetti" neri sono dovuti a dei processi di origine naturale e non hanno alcuna relazione con la plastica, hanno assicurato ai residenti locali i rappresentanti della riserva. Le strane borse sono in realtà delle sacche di uova delle razze rombo.

"I sacchetti sono solitamente attaccati alle piante o ad altri oggetti fissi in acqua. La maggior parte delle volte quando si schiudono vengono poi portati a riva", hanno detto i ricercatori. Gli scienziati avvertono che, in caso di rilevamento di "sacchi" nell'acqua, è meglio non toccarli, secondo Science Alert, in quanto all'interno potrebbe trovarsi una razza.

Gli involucri delle uova delle razze rombo sono spesso chiamate borse diaboliche o di sirena. Al tatto ricordano la plastica o la pelle. In effetti, queste sacche sono costituite da collagene.