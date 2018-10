Armenia valuta acquisto di armi americane

L'Armenia prenderà in considerazione la proposta degli Stati Uniti sulla vendita di armi, se ci sarà, ha detto il primo ministro ad interim Nikol Pashinyan.

"Sapete, il governo non è in alcun modo limitato. Se la parte americana farà una buona offerta sulla vendita di armi, saremo pronti a prenderla in considerazione", lo affermano i media russi.

Secondo l'agenzia, il precedente assistente presidenziale americano John Bolton ha dichiarato che "le armi americane sono di qualità superiore a quelle russe" e ha preso atto della possibilità di venderle in Armenia.

A maggio è stato riferito che il Dipartimento di Stato americano potrebbe prendere in considerazione l'assegnazione di 140 milioni di dollari in sostegno finanziario al governo armeno.