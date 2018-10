Prete americano lascia parrocchia e stipendio per il bene della Chiesa Ortodossa Russa

L'abate della Chiesa dell'Assunzione a Bluefield (USA), Mark Tyson, ha lasciato il Patriarcato di Costantinopoli per protestare contro le azioni anti-canoniche del patriarca Bartolomeo in Ucraina. È stato preso nel clero della Chiesa ortodossa russa all'estero, riferisce Sputnik.

Come ha dichiarato lo stesso sacerdote, dopo 26 anni di servizio nel Patriarcato di Costantinopoli, è stato costretto ad ammettere al suo vescovo al governo che la coscienza non gli permetteva di commemorare il nome del patriarca durante i servizi divini. Secondo lui, Bartolomeo ha presto parte "alla falsa mistificazione", dando lo status canonico di "alla banda ribelle di chierici sconsacrati e screditati in Ucraina". Questo, nella sua convinzione, ha portato alla violenza contro la Chiesa canonica e una spaccatura, "un peccato che non può essere lavato via nemmeno con il sangue del martirio".

"La nuova e indipendente "chiesa" che ha creato è composta da idolatri. Non adorano la Santa Trinità, ma il falso Dio, chiamato "l'Ucraina libera", e hanno rifiutato la Chiesa dei loro padri", ha detto Tyson.

Ha aggiunto che ha dovuto lasciare la "parrocchia molto generosa e amorevole", che ha servito per quasi 17 anni, ha perso tutte le sue entrate e corre il rischio di separarsi da molti amici. "Non sono un prete ribelle. Ma sono pronto a fare dolorosi sacrifici per non commemorare il patriarca, che ha provocato una ferita sul corpo della Chiesa", ha concluso il parroco.

Il prete è passato al clero della Diocesi dell'America orientale della Chiesa ortodossa russa all'estero (come parte del Patriarcato di Mosca) del metropolita Hilarion, e sta già prestando servizio nella parrocchia della Virginia.

All'inizio di ottobre, il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli ha concesso l'autocefalia alla Chiesa Ortodossa Ucraina e rimosso l'anatema dai capi della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev e dalla Chiesa ortodossa autocefala ucraina. In questo contesto, il 15 ottobre, la Chiesa ortodossa russa ha interrotto la comunione eucaristica con il Patriarcato ecumenico e il 20 ottobre ha dichiarato scismatico il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo secondo i canoni della chiesa. Il Sinodo della Chiesa ortodossa russa vede una mossa politica nell'abolizione di dell'atto di Costantinopoli del 1686 riguardante il trasferimento della metropoli di Kiev alla giurisdizione del Patriarcato di Mosca.