Consiglio FIFA riconosce Russia-2018 come i Mondiali migliori della storia

Il Consiglio della FIFA ha riconosciuto i Mondiali di calcio in Russia come i migliori della storia, ha dichiarato a Sputnik il ​​membro dell'organo calcistico internazionale Alexey Sorokin.

Secondo Sorokin, la FIFA ha presentato una relazione in cui si osserva che "sulla base delle analisi condotte, i Mondiali 2018 in Russia possono essere considerati i migliori della storia conformemente ad una serie di criteri: disponibilità delle infrastrutture, fair play e buona organizzazione dell'intera competizione".

"Dal punto di vista calcistico e non, i Mondiali in Russia sono stati riconosciuti come un enorme successo per il Paese organizzatore", ha aggiunto Sorokin.