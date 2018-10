Compagna di Khashoggi rifiuta invito di Trump alla Casa Bianca

Hatice Cengiz, promessa sposa del giornalista saudita Jamal Khashoggi ucciso ad Istanbul, ha dichiarato che non accetterà l'invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a recarsi nella Casa Bianca finché la posizione di Washington su questo caso non sarà sincera.

In precedenza Trump aveva affermato che l'amministrazione americana aveva invitato la compagna di Khashoggi alla Casa Bianca.

"Esigo che tutti quelli che sono coinvolti in questo assassinio selvaggio vengano portati dal primo all'ultimo davanti alla giustizia. Non ho accettato l'invito del presidente degli Stati Uniti a recarmi nella Casa Bianca, poiché vuole attirare l'opinione pubblica su di sè. Non andrò fino a quando gli Stati Uniti non saranno sinceri nelle loro decisioni sull'omicidio di Jamal Khashoggi", ha detto la Cengiz in un'intervista con il giornale turco Habertürk.