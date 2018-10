Die Welt: esercitazioni su larga scala della NATO in Norvegia sono "mascalzonata inutile"

Nessuno nella NATO, ad eccezione della Polonia e dei Paesi baltici, vede segnali per cui Mosca starebbe pianificando un "attacco non nucleare", pertanto sorge l'interrogativo su quanto serva effettivamente la mascalzonata delle esercitazioni dell'alleanza in Norvegia, scrive il giornalista del giornale tedesco Die Welt Christoph Schiltz.