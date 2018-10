A Macron dispiace che il Belgio abbia deciso di comprare gli F-35 dagli USA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso rammarico per la decisione di Bruxelles di acquistare i caccia F-35 Lightning II di quinta generazione dagli Stati Uniti anziché i francesi Rafale o i tedeschi Eurofighter in palese contrasto con gli interessi europei.

Oggi il primo ministro belga Charles Michel ha spiegato che Bruxelles ha deciso di acquistare il caccia F-35 in quanto la proposta commerciale statunitense era quella più conveniente.

"Mi dispiace per la decisione che hanno preso… Credo che questa decisione sia collegata alla procedura belga, della quale ho un grande rispetto. Essa è legata anche a restrizioni politiche, che non spetta a me commentare. Ma in modo strategico va contro con gli interessi europei", — ha affermato Macron in una conferenza stampa congiunta con il presidente della Slovacchia Andrei Kiska.

Il presidente francese ha aggiunto che intende fare di tutto per attirare l'attenzione sulle future proposte commerciali europee.