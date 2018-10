Patriarcato di Kiev vuole per legge il nome di "Chiesa Ortodossa Ucraina"

La struttura ucraina non canonica della chiesa ortodossa, dopo aver acquisito l'autocefalia dal Patriarcato di Costantinopoli, si deve chiamare "Chiesa Ortodossa Ucraina" e le chiese canoniche del Patriarcato di Mosca dovrebbe chiamarsi "Chiesa Ortodossa Russa in Ucraina".

La denominazione ufficiale sarà "Chiesa Ortodossa Ucraina". Il secondo nome è" Patriarcato di Kiev", ha affermato il capo della chiesa non canonica ucraina, il patriarca Filarete.

I sostenitori di Filarete hanno presentato una proposta di legge al Parlamento ucraino.

"I credenti devono conoscere la verità e a quale chiesa dovrebbero appartenere: ucraina o russa? Hanno il diritto di conoscere la verità. Quindi chiediamo alla Verchovna Rada di approvare la corrispondente legge affinchè la chiesa in Ucraina che viene chiamata "Chiesa Ortodossa Ucraina" porti il suo vero nome come "Chiesa Ortodossa Russa in Ucraina".