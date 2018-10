Procuratore generale dell'Ecuador definisce 2 scenari su caso Assange

La prima opzione è quella per cui Assange si consegnarà alle autorità britanniche con le garanzie ottenute dall'Ecuador per un periodo non superiore a sei mesi e con la condizione che non venga estradato in nessun altro Paese.

La seconda è rimanere all'Ambasciata ecuadoriana a Londra osservando alcune regole di comportamento.

"Gli è stato concesso asilo per sei anni e non mostra nulla che la situazione possa essere risolta immediatamente", ha detto Crespo in una dichiarazione al portale Republica.