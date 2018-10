NBC licenzia conduttrice che aveva intervistato Vladimir Putin

La direzione della NBC è rimasta turbata dall'intervento della giornalista durante la trasmissione da lei condotta nel mattino, dove ha criticato duramente l'eccessiva reverenza del politicamente corretto negli Stati Uniti nella società, lamentandosi che gli americani dalla pelle chiara non possono dipingersi il volto di nero per usare lo stile di makeup teatrale blackface senza scontrarsi con le critiche della società.

"Megyn Kelly non ci sarà più, non tornerà mai più, ci stiamo lavorando, ma credimi sulla parola: non c'è più, non la rivedrete mai più sulla NBC", ha detto una fonte del tabloid nel canale.

Si osserva inoltre che la Kelly riceverà 69 milioni di dollari di compensazione per la rescissione del contratto se la NBC non riuscirà a dimostrare una violazione deontologica della conduttrice. Successivamente si è appreso che la giornalista ha chiesto 50 milioni di dollari di buonuscita alla compagnia televisiva.