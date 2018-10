Gli ucraini sono i principali richiedenti permesso di soggiorno nell'UE

Nel 2017 i cittadini ucraini hanno sorpassato gli immigrati dalla Siria in termini di numero di richieste del permesso di soggiorno richiesti nei paesi dell’Unione Europea. Lo riferisce oggi l’Eurostat.

"I principali richiedenti di permessi di soggiorno nel 2017 sono gli immigrati dall'Ucraina e dalla Siria", afferma Eurostat.

Nel 2017 circa 662.000 cittadini ucraini, oltre il 21% del totale degli stranieri in UE, hanno ricevuto per la prima volta il permesso di soggiorno europeo, l'88% di questi in Polonia.

Lo stesso anno circa 223.000 siriani hanno ricevuto per la prima volta il permesso di soggiorno europeo, principalmente in Germania.

La richiesta del permesso di soggiorno europeo è motivata dagli ucraini con la ricerca di lavoro, mentre per i siriani si tratta soprattutto di una questione umanitaria.