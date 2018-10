L’Europarlamento adotta una risoluzione sul Mare di Azov

Il documento, in particolare, contiene "un appello urgente all'Alto rappresentante per la politica estera insieme agli stati membri dell'UE in seno al Consiglio per chiarire che le sanzioni contro la Russia saranno rafforzate se il conflitto nel Mar d'Azov si aggraverà ulteriormente".

Gli organi esecutivi dell'Unione Europea sono inoltre invitati a considerare la possibilità di creare la carica di "inviato speciale per la Crimea e il Donbass".

L'UE ha imposto sanzioni contro le imprese russe coinvolte nella costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Tra queste ci sono Stroygazmontazh-Most, JSC VAD, Zaliv, PJSC Mostotrest, Giprostroymost, Stroygazmontazh — SGM Group. Le sanzioni prevedono il congelamento del patrimonio di queste azione nell'UE e il divieto elle persone fisiche e giuridiche registrate nell'UE di sovvenzionarle.

La situazione nel Mare d'Azov si è aggravata all'inizio dell'anno. A marzo la Guardia Costiera ucraina ha sequestrato un peschereccio russo. Ad agosto la stessa sorte è toccata alla petroliera Pogodin. Mosca considera le azioni di Kiev "terrorismo marittimo" e ha risposto rafforzando le ispezioni nelle proprie acque del Mare d'Azov. L'Ucraina ha quindi annunciato l'intenzione di rafforzare la propria presenza militare nel Mare d'Azov e creare una base navale nella regione.