Russia, Putin assegna ai militari un nuovo compito

"È necessario tenere piena considerazione dell'esperienza militare in Siria, la natura delle potenziali minacce, per assolverre compiti sempre più complessi e multiforme", ha affermato Putin.

Egli ha osservato che l'esercito russo si è già occupato di tali compiti durante l'esercitazione militare Vostok 2018, la più grande della storia della Federazione Russa.

"La Russia non minaccia nessuno e rispetta rigorosamente gli impegni assunti nel campo della sicurezza internazionale e del controllo degli armamenti. Il nostro dovere è però fare tutto il necessario per la difesa della patria", ha aggiunto Putin.

Nel novembre dello scorso anno Putin ha dichiarato che tutte le grandi imprese private e statali in Russia devono essere pronte ad una rapida conversione al regime bellico per garantire un alto livello di produzione militare. Secondo il presidente, la capacità dell'economia di aumentare rapidamente la produzione di prodotti per la difesa al momento giusto è una delle condizioni più importanti per garantire la sicurezza della nazione.