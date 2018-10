Ex ministro: “l’Ucraina dovrà aspettarsi terribili problemi a causa del fascismo”

Il politico ha osservato che le forze dell'ordine trascurano i crimini legati all'incitamento all'odio etnico.

"Se non lo fermiamo questo all'inizio, avremo problemi terribili che non hanno spiegazioni, oltre ai problemi economici, generati dall'odio etnico, dall'odio religioso e dalla ricerca del colpevole", ha avvertito.

Chervonenko ha anche sottolineato l'inammissibilità di slogan come "Ucraina agli ucraini", ricordando che nella storia "tutte le chiacchiere sul popolo eletto si sono concluse nei campi di concentramento".

"Potremmo raggiungere l'assurdo: non ci sono risultati economici, e gli ebrei sono sempre stati il ​​modo più conveniente. Il potere è alla ricerca di ragioni per lo scontro. La questione dell'antisemitismo sarà sempre utile per premere il grilletto", ha concluso l'ex ministro.