USA accusano Russia di costruire laser militare spaziale

L’Assistente Segretario di Stato per il controllo degli armamenti e per la verifica e il controllo degli accordi, Ilim Poblet, ha accusato la Russia di creare laser spaziali militari, i rapporti Daily Mail.

Ad agosto, ha detto che Washington era preoccupata per lo "strano comportamento del satellite spia russo", che non corrisponde a niente mai osservato prima. Secondo lei, gli esperti americani non sono in grado di determinare quale sia la ragione.

Questa volta Poblet ha affermato che la Russia aveva già messo in orbita laser da combattimento nello spazio in grado di distruggere i satelliti americani.

"Per gli Stati Uniti, questi eventi sono un'altra prova che le azioni militari russe non corrispondono alla loro retorica diplomatica", ha osservato.

Poblet ha aggiunto che gli Stati Uniti vorrebbero che lo spazio "rimanga libero dai conflitti", ma hanno sottolineato che stanno lavorando attivamente per creare le proprie forze spaziali.

I satelliti spia sono veicoli spaziali in grado di muoversi in orbita e condurre operazioni di osservazione, nonché di condurre altri tipi di interazione con altri satelliti. Nell'agosto 2017, il ministero della Difesa ha annunciato il lancio di tale satellite. Si presume che sia dotato di sensori ottici per ricevere immagini di altri satelliti e inviare dati alla Terra per l'analisi.