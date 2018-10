Ministero Difesa cinese: esercito non sarà coinvolto in corsa agli armamenti

L'esercito cinese ha sempre aderito fermamente ad un percorso di sviluppo pacifico, non sarà mai una minaccia per gli altri e non si lascerà coinvolgere in una corsa agli armamenti,ha detto il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe alla cerimonia di apertura dell'ottavo Forum Internazionale sulla sicurezza di Shanshan a Pechino.