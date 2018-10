Trovato possibile farmaco contro l’Alzheimer

Una delle causa del morbo di Alzheimer è l'accumulo all'interno del cervello di placche amiloidi costituite dalla cosiddetta proteina beta-amiloide, che causa deterioramento cognitivo. Queste placche si attaccano a delle specifiche proteine tra le cellule celebrali portando alla morte di queste ultime.

Il farmaco, ideato dagli scienziati, impedisce a queste placche di attaccarsi alle cellule cerebrali e, di conseguenza, ne impedisce la morte. I ricercatori sono stati in grado di trovare il punto di contatto della placca beta-amiloide con le proteine determinando la struttura tridimensionale.

"Stavamo cercando una medicina che potesse, come uno scudo, impedire il legame della beta-amiloide alle cellule cerebrali, evitando la loro morte", ha detto il dott. Lin Jiang.

Per trovare una sostanza adatta, gli scienziati hanno studiato più di 32.000 sostanze farmacologiche, tra cui l'ALI6 è stata identificata come la più promettente. I suoi scienziati l'hanno testata su topi. Durante i test, il farmaco ha quasi completamente impedito la morte cellulare causata dalla beta-amiloide.

Inoltre, secondo gli scienziati, ALI6 ha due importanti caratteristiche. In particolare, non è tossica per gli esseri umani, ed è anche in grado di penetrare nel cervello attraverso il flusso sanguigno, e questa è una delle proprietà più importanti dei farmaci progettati per combattere la malattia di Alzheimer.

Gli scienziati sottolineano che per confermare l'efficacia del farmaco è ancora necessario condurre una serie di test con gli animali prima di testarlo sugli esseri umani.