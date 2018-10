I terroristi in Siria hanno le capacità tecniche per sintonizzarsi sulle frequenze radio utilizzate dall'aviazione russa, ha comunicato giovedì il vice ministro della Difesa Alexander Fomin al forum internazionale sulla sicurezza di Syanshan.

"Voglio dire che i terroristi (in Siria) hanno anche le capacità tecniche per accedere alle frequenze radio sulle quali operano i nostri aerei, e per questo sono necessarie attrezzature speciali", ha affermato Fomin.

Ha sottolineato che lo stanno facendo "non in ginocchio e non nel deserto siriano".