Autorità della Crimea: vendita della nave Nord è senza prospettive

Secondo lui, quando la nave lascerà le acque interne dell'Ucraina, sarà restituita al vero proprietario come proprietà rubata.

"Non ho nessun dubbio sul fatto che nessuno la comprerà", ha detto a Sputnik.

Muradov ha osservato che le autorità ucraine, non volendo restituire la nave al proprietario della Crimea, non potranno far altro che smantellarla.

"Ma anche facendo questo ci guadagnerranno pochi spiccioli. Valeva la pena iniziare tutto questo?" ha concluso il politico.

In precedenza l'Ucraina ha deciso di mettere la nave Nord all'asta. È stata valutata a quasi 60.000 dollari. A sua volta, la sua proprietaria, la Kerchensky Rybkolkhoz dal 1 maggio, ha annunciato la sua decisione di appellarsi a un tribunale internazionale per farsi restituire l'imbarcazione.