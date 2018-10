Esperto militare indica il modo sicuro per distruggere gli USA

Un attacco nucleare nelle zone in condizioni geofisiche critiche garantirà la distruzione della nazione. Lo afferma l’esperto militare e presidente dell'Accademia dei problemi geopolitici Konstantin Sivkov in un articolo per il Voenno-promyshlenny kurer.

Secondo l'esperto, per prevenire l'aggressione da parte dell'Occidente, la Russia non dovrebbe seguire le orme dell'URSS e competere quantitativamente con gli Stati Uniti nella corsa nucleare. Invece Mosca dovrebbe creare bombe atomiche con una potenza superiore ai 100 megatoni.

"40-50 testate di questo tipo per missili balistici intercontinentali per colpire le zone in condizioni geofisiche critiche nel territorio degli Stati Uniti (per esempio il supervulcano di Yellowstone o la faglia di San Andreas). Questi attacchi garantiranno sia la distruzione degli Stati Uniti come nazione sia l'intera élite transnazionale", ha spiegato Sivkov.

Queste armi, aggiunge l'esperto, costringeranno i paesi occidentali a sedersi al tavolo dei negoziati e abbandonare le sanzioni contro la Russia.