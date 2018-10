Onu, missione in Siria dell'inviato speciale De Mistura

L'Inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, sarà in Siria nelle prossime ore per definire la questione della formazione di un Comitato per la riforma della Costituzione nazionale. Durante la visita, de Mistura probabilmente incontrerà il ministro degli esteri siriano Walid Muallem. Per de Mistura dovrebbe essere l'ultima missione da Inviato speciale avendo annunciato all'inizio di ottobre che avrebbe lasciato il suo incarico nell'ultima settimana di novembre per motivi personali.

© REUTERS / Omar Sanadiki Ministero Difesa russo rileva interesse della Cina per la ricostruzione in Siria

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si sta occupando della nomina di un nuovo Inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria in una intensa interlocuzione con Damasco. L'Inviato speciale delle Nazioni Unite ha tra i suoi compiti la costituzione dell'organismo incaricato di riscrivere la legge fondamentale de Paese in base agli accordi assunti durante il Congresso nazionale di dialogo siriano a Sochi, in Russia, a fine gennaio. Per de Mistura l'organismo potrebbe iniziare i suoi lavori già a novembre.