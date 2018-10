Terrorismo, Siberia russa nuovo bersaglio organizzazioni internazionali

La Siberia russa sta diventando un bersaglio sempre più attrattivo per i gruppi terroristici internazionali, secondo il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo.

"L'attività terroristica nella regione è in aumento e c'è un alto rischio che organizzazioni terroristiche internazionali si infiltrino strutturalmente in Siberia", ha detto Nikolai Patrushev. Che ha aggiunto. "Nuove evidenze mostrano che alcuni asset di questo distretto federale sono in balia di organizzazioni terroristiche ed estremiste internazionali"ha detto in una riunione del Consiglio a Novosibirsk.