Ieri Donald Trump ha dichiarato che Pechino dovrebbe aderire al trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio. Ha aggiunto che gli Stati Uniti aumenteranno il numero di armi nucleari fino a quando la Russia e la Cina "non torneranno in sé".

"Ieri ho espresso la posizione della Cina: si tratta di un accordo tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, è bilaterale", ha ricordato il diplomatico.

La Cina continuerà ad aderire alla sua politica di difesa nazionale, ha sottolineato Chunying.

Pechino raccomanda anche che gli Stati Uniti di non nuotare controcorrente e che ci pensino due volte prima di prendere una decisione su tale questione, ha aggiunto.

Il trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio è un accordo tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, firmato nel 1987: le parti si sono impegnate a distruggere tutti i complessi di missili balistici e da crociera a medio (1000-5500 chilometri) e corto raggio (da 500 a 1000 chilometri), e anche a non produrre, a non testare e a non schierarli in futuro.

Da allora, Mosca e Washington si accusano periodicamente di violazioni dell'accordo.

Recentemente, Trump ha detto che Washington non intende rispettare il Trattato INF, in quanto a detta sua Mosca non lo farebbe.