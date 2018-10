Poroshenko introduce nuovi armamenti... dai tempi dell’URSS

"L'Uragan è uno dei sistemi di razzi a lancio multiplo più potenti e con la gittata più ampia che sono in servizio presso le nostre forze armate", ha detto il presidente.

Ha aggiunto che questo complesso in 20 secondi può lanciare 16 razzi in una sola volta, e sono in grado di colpire obiettivi fino a 35 chilometri di distanza.

La dichiarazione di Poroshenko ha suscitato ironia e battute da parte degli utenti .

"Con cosa spareranno? I depositi di munizioni sono distrutti", scrive Vitaly Gavrilyuk nei suoi commenti.

"Dove sono stati aggiornati? Nella tua fabbrica? Quindi la vernice si arrugginirà dopo la prima pioggia", ride Maria Chebotar.

"Se sono stati aggiornati come il Molot (un mortaio da 120 mm di produzione ucraina), allora era meglio non farlo", aggiunge Nikolay Stakanov.

"Sembra un Katyusha… del 1942…", ha detto Vadim Khimich.

"E sarebbero nuovi? Gli Uragan dell'URSS?", aggiunge Anatoly Zbudchak.

L'MLRS 9K57 Uragan è un sistema d'artiglieria lanciarazzi multiplo sovietico a razzo calibro 220 mm. Il sistema è stato adottato nel 1975. I veicoli da combattimento e trasporto sono basati sul telaio del camion modificato ZIL-135LM. La massa del veicolo da combattimento è di 20 tonnellate, mentre un singolo missile pesa 280 chilogrammi.