Corpo di Khashoggi trovato in pozzo nella residenza del console saudita a Istanbul

Il cadavere del giornalista Jamal Khashoggi è stato trovato sul territorio della residenza del console generale saudita a Istanbul.

"Fonti affidabili nel servizio sicurezza di Istanbul mi hanno comunicato che il corpo di Khashoggi è stato ritrovato in pozzo che si trova nel giardino sul territorio della residenza del console generale saudita", ha detto Doğu Perinçek.

L'editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi è scomparso in Turchia il 2 ottobre dopo essere entrato nel Consolato Generale dell'Arabia Saudita ad Istanbul. Khashoggi era noto per le sue critiche alla politica delle autorità saudite. Secondo la compagna del giornalista, non le è stato permesso di entrare nell'edificio e dopo cinque ore di attesa un collaboratore del Consolato ha detto alla donna che Jamal era già partito e non c'era più bisogno di aspettare.