Trovato ordigno in casa di George Soros

Lunedì 22 ottobre nella casa dell’imprenditore e investitore George Soros nello stato americano di New York è stato trovato un ordigno. Lo comunica il New York Times.

Come si specifica nell'articolo sul luogo sono stati chiamati i genieri che si sono occupati di disinnescare l'ordigno. Le autorità locali hanno comunicato che sono iniziate le indagini per scoprire i motivi e i responsabili dietro tale azione, riportano i media russi. Non è ancora stato indicato di che tipo di ordigno si tratti.

I media non riportano se Soros era in casa quando è stato scoperto l'ordigno esplosivo.

George Soros è il fondatore e capo del'agenzia privata d'investimento Soros Fund Management, ed è una delle persone più ricche del mondo. Secondo Forbes, il patrimonio di Soros è di circa 25 miliardi di dollari.