Gorbaciov: “errore abbandonare il trattato Inf”

L'ex presidente dell'URSS Mikhail Gorbaciov ha definito la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dal trattato sull'eliminazione dei missili a raggio intermedio e a raggio più corto (INF), come un "errore", scrive El Periódico. In un'intervista con la stampa l'ex leader sovietico, che nel 1987 fu uno dei firmatari del documento, ha detto che l'America non "viene guidata da una grande mente."

Gorbaciov ha anche detto che la decisione di Trump "minerebbe tutti gli sforzi che sono stati fatti i leader dell'Unione Sovietica e gli Stati Uniti stessi a realizzare il disarmo nucleare".

"Non capisco, dove vuole andare Washington?" Se non sanno cosa fare, posso dirglielo. Bisogna liberarsi dalla malattia chiamata "il desiderio di non rispettare i contratti e gli accordi firmati sul disarmo nucleare!", ha detto il primo e ultimo presidente dell'Unione Sovietica.

Mikhail Gorbachev ha anche dichiarato che "al fine di preservare la vita sulla Terra", è necessario mantenere in vigore gli accordi di disarmo nucleare e la limitazione delle armi nucleari. Ha sottolineato che è impossibile sostenere "la volontà di Washington di invertire la politica" e ha invitato tutti coloro che "amano il mondo senza armi nucleari" a convincere le autorità statunitensi a riconsiderare la loro decisione, scrive El Periódico.