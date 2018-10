Kim Jong-un ha speso 640 milioni di dollari per articoli di lusso

L'anno scorso, la Corea del Nord ha importato beni di lusso per un valore di almeno $ 640 milioni; Secondo il deputato sudcoreano Yoon San Hyun, il leader della Corea del Nord ha acquistato articoli costose all'estero per fare regali all'elite nordcoreana.

"Kim ha comprato beni di lusso in Cina e in altri paesi: un idrovolante, costosi strumenti musicali, i più recenti sistemi televisivi, automobili, alcolici, orologi e pellicce. Ha fatto tali acquisti come doni per l'elite a sostegno del suo regime", ha riferito a Reuters un deputato dell'opposizione.

Sostiene che l'anno scorso la Corea del Nord ha speso almeno $640 milioni in articoli di lusso.

Hyun ha detto che lo scorso anno le merci di lusso hanno rappresentato il 17,8% delle importazioni totali della Corea del Nord dalla Cina. Allo stesso tempo, più della metà di questo importo, $340 milioni è stato speso in elettronica di consumo; $204 milioni per automobili; $35 milioni alcol.