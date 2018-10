Uscita Usa dall’Inf obbliga Russia a puntare i missili contro basi in Europa

In questo caso, la Russia sarà costretta a puntare i suoi missili contro gli stati che permetteranno agli Stati Uniti di rischierare questi missili sul loro territorio, sottolinea Litovkin. "E questi sono praticamente tutti gli stati della NATO che hanno perso la sovranità. Così ora l'Europa dovrà vivere di nuovo sotto la minaccia dei missili russi, prima di tutti, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna e, forse, l'Italia, dove ci sono le basi americane. In queste condizioni, il miglioramento delle relazioni tra la Russia e i paesi europei dovrà essere dimenticato".

Da un punto di vista militare, questo trattato era necessario per scongiurare la minaccia di distruzione nucleare reciproca di entrambe le parti, spiega l'esperto.

"Il fatto è che i missili situati in Europa potevano raggiungere gli obiettivi in ​​Russia in 8-10 minuti, e lo stesso avrebbero potuto fare quelli russi al contrario. Per la leadership militare di entrambe le parti non ci sarebbe stato più tempo per una decisione deliberata su come comportarsi se i missili fossero stati lanciati. Pertanto, la distruzione di questa classe di missili è stata quindi una grande conquista. Ridusse drasticamente la situazione di stallo tra le due parti e rafforzò la fiducia tra di loro".

Il ritiro degli Stati Uniti dal trattato potrebbe spingere la Russia e altri paesi ad intensificare la corsa agli armamenti, osserva Litovkin.

"Ciò permetterebbe loro di pareggiare l'equilibrio di potere con gli Stati Uniti. Questi ultimi però vogliono dominare il pianeta, e questo trattato chiaramente impedisce loro di diventare egemoni".

Una coincidenza storica, quasi esattamente 30 anni dopo la firma del trattato tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti sui missili a media e corto raggio, il Congresso degli Stati Uniti annuncia una moratoria sulla sua esecuzione, ma in realtà vuole rompere il rafforzamento dei legami tra Russia ed Europa.